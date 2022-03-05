Общество

Более 30 коробок с гуманитарным грузом для беженцев собрали жители Опочецкого района

Одежду, продукты питания, средства гигиены, постельные принадлежности, канцелярские товары, книги и другие вещи первой необходимости для беженцев из ЛНР и ДНР приносят в общественную приемную партии «Единая Россия» жители Опочецкого района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении партии.

Фото: отделение партии «Единая Россия» в Опочецком районе

К сбору помощи присоединились депутаты, предприниматели, сотрудники администрации, руководители разных предприятий и организаций, учителя, пенсионеры.

Всего собрали более 30 коробок, которые в ближайшее время передадут в региональный исполком партии, а затем централизовано направят нуждающимся, добавили единороссы.

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Напомним, ранее в Псковской области собрали более 27 тонн вещей для беженцев из ДНР и ЛНР.