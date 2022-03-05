Общество

Судебные приставы останавливали горожанок и вручали цветы на улицах Пскова

Судебные приставы в рамках акции «Вам, любимые» подарили цветы женщинам на улицах Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Судебные приставы вручали псковичкам цветы в парке на улице Энтузиастов, а также желали им радости, счастья и любви в преддверии Международного женского дня, рассказали в управлении.

«Акцию представительницы прекрасного пола восприняли очень положительно. Мужчины УФССП смогли подарить им праздничное настроение и весенние лучезарные улыбки. Главная задача - подарить радость и внимание виновницам торжества - была в полной мере выполнена», – сделали вывод судебные приставы.