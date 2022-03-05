Общество

Женщин-пассажиров пригородных поездов поздравят в Пскове 8 марта

Женщин-пассажиров поездов пригородного сообщения поздравят с Международным женским днем на вокзале в Пскове 8 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

«СЗППК проведет мероприятия, приуроченные к празднованию Международного женского дня. Во всех регионах, на территориях которых осуществляется транспортная деятельность компании, сотрудники поздравят пассажиров поездов пригородного сообщения и вручат подарки», - говорится в сообщении.

В Пскове мероприятие пройдет на улице Вокзальной, 25 Б в 16:45.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день в Псковской области пройдет ряд праздничных мероприятий.