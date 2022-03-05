Общество

15-градусные морозы придут в Псковскую область в ночь на 6 марта

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 6 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном гидрометцентре, ночью в регионе не прогнозируют существенных осадков.

Днем местами осадки могут быть небольшими, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах в некоторых частях области образуется гололедица.

Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от -10 до -5 градусов, местами столбик термометра может опускаться до -15 градусов. Днем прогнозируют от 0 до +4 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет низким.