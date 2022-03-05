«Титан-Полимер» набирает сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок

Завод «Титан-Полимер» продолжает набор сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
Фото: завод «Титан-Полимер»
На сегодняшний день открылись следующие вакансии:
- мастер строительно-монтажных работ,
- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций,
- бетонщик,
- штукатур,
- арматурщик,
- сварщик.
Заработная плата - от 60 000 рублей «на руки». Интересующую информацию можно получить по телефону: 8-911-880-11-58.