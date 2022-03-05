Общество

Глава Великих Лук назвал недостаточными темпы вакцинации в городе

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в городе. Такое мнение он высказал в своем видеообращении в Instagram.

«За последние семь суток прирост пациентов с диагнозом COVID-19 составил почти 1 000 человек. 600 великолучан лечатся на дому. Городские стационары заполнены на 70% процентов. Особую тревогу у врачей вызывает большое количество заболевших среди пожилых горожан. Этой группе населения нужно как можно ответственнее подойти к вакцинации и соблюдению противовирусных мер. К сожалению, темпы вакцинации в Великих Луках пока недостаточны для достижения коллективного иммунитета, их обязательно нужно наращивать», - отметил Николай Козловский.

Так, сейчас первой аппликацией против коронавируса вакцинировались чуть более 36 000 великолучан, что составляет 62% процента от общей численности подлежащих вакцинации горожан. Полностью завершили прививочную кампанию 35 000 великолучан. Ревакцинацию прошли 6 500 человек.

Николай Козловский подчеркнул, что только массовая вакцинация и соблюдение санитарных мер способны остановить пандемию