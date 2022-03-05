Глава Великих Лук назвал недостаточными темпы вакцинации в городе

Глава Великих Лук Николай Козловский назвал недостаточными темпы вакцинации от COVID-19 в городе. Такое мнение он высказал в своем видеообращении в Instagram.
Так, сейчас первой аппликацией против коронавируса вакцинировались чуть более 36 000 великолучан, что составляет 62% процента от общей численности подлежащих вакцинации горожан. Полностью завершили прививочную кампанию 35 000 великолучан. Ревакцинацию прошли 6 500 человек.
Николай Козловский подчеркнул, что только массовая вакцинация и соблюдение санитарных мер способны остановить пандемию