Общество

ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 2 трлн рублей

ВТБ с 28 февраля, после повышения ставок по вкладам и накопительным счетам, привлек в классические сберегательные продукты 2 трлн рублей. Вклады и накопительные счета открыли свыше 1,1 млн клиентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ на этой неделе повысил процентные ставки по рублевым и валютным сберегательным инструментам. Сейчас ставка по полугодовому рублевому вкладу достигает 21, а доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составляет 8% годовых, в евро — 7% годовых. Кроме того, до 21% повысилась базовая ставка по накопительному счету «Сейф».

В банке отметили, что это привело к росту спроса на классические сбережения: с начала недели клиенты ВТБ открыли более 1,1 млн новых вкладов и накопительных счетов. Каждый час в точках продаж и в ВТБ Онлайн на этой неделе открывается более 10 000 сберегательных продуктов, а за день размещается более 300 млрд рублей. Таким образом, банк фиксирует заинтересованность населения в размещении сбережений и доверие клиентов.

ВТБ работает в усиленном режиме для решения всех вопросов своих клиентов в режиме 24/7. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Подробности можно узнать на сайте банка ВТБ (ПАО).