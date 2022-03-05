Общество

Единую систему поддержки семей создадут в России

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшее время объявить новые шаги по созданию в стране единой и стройной системы поддержки семей от этапа беременности до достижения детьми 18 лет.

«У нас задача стоит выработать единую, стройную, абсолютно понятную для всех систему поддержки от будущих мам до всех детей до 18 лет», - цитирует его ТАСС.

Владимир Путин отметил, что соответствующий план уже выработали. «Прямо утром мы с правительством это обсуждали, и с социальным блоком, и с министерством финансов, и с администрацией, вот прямо утром этим занимались сегодня», - продолжил Путин.

«Мы по этому пути пойдем обязательно и всю эту систему - от беременности, рождения ребенка и до достижения ребенком 18 лет - мы ее выстроим», - добавил президент. Он еще раз подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о том, какие будут приняты необходимые решения и шаги.

Президент напомнил, что в стране уже работает система поддержки семей с детьми, есть пособия на детей от нуля до полутора лет, от полутора лет до трех лет, от трех до семи, а также пособия беременным женщинам, находящимся в непростой финансовой ситуации, и неполным семьям с детьми от восьми лет до 18 лет.