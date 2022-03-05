Общество

Киноурок провели для школьников в Острове

Киноурок провели для учеников средней школы №7 имени В. Н. Пушкарева в Острове. Об этом глава Островского района Дмитрий Быстров сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Instagram

Вместе одиннадцатиклассниками Дмитрий Быстров посмотрел короткометражный фильм Елены Дубровской «Письма».

«Фильм эмоциональный, живой. И важно, что эта картина затронула чувства ребят: после киносеанса они активно обсуждали идею фильма и поступки героев. Подобные киноуроки, безусловно, имеют большое значение для воспитания молодежи. Уверен, будем продолжать подобную практику и в дальнейшем», - отметил глава муниципалитета.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского дня «Киноуроки в школах России».