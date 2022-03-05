Политика

Полиция изъяла компьютеры в офисе псковского «Яблока»

Сотрудники полиции провели осмотр и изъятие компьютерной техники в офисе регионального отделения партии «Яблоко» в Пскове. Об этом сообщил председатель псковского «Яблока» Лев Шлосберг в своем Telegram-канале.

«В 15:45 5 марта в офис псковского "Яблока" на Некрасова, 29 пришли сотрудники УМВД по Псковской области для проведения "осмотра" и изъятия компьютерной техники в рамках возбужденного сегодня, 5 марта, административного производства по свежайшей "антивоенной" статье 20.3.3 КоАП РФ, принятой и вступившей в силу вчера», - говорится в сообщении.

Лев Шлосберг рассказал, что основанием для визита полицейских стало заявление псковички, которая якобы 28 февраля получила на свою личную почту письмо с призывами к проведению и участию в незаконных публичных мероприятиях в контексте военных событий на Украине.

Осмотр в офисе проводили сотрудники отдела организации применения административного законодательства (ООПАЗ) УМВД России по Псковской области в сопровождении сотрудника ОМОН и двух женщин в роли понятых, написал Лев Шлосберг.

Сотрудники полиции изъяли 10 компьютеров, внешний накопитель, картридж от фотоаппарата и две видеокамеры. Аналогичная процедура прошла в офисе «Псковской губернии», добавил он.