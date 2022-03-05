Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Российские операторы сотовой связи предупредили граждан о новом виде мошенничества. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службы компаний.

Отмечается, что злоумышленники звонят или отправляют SMS из-за рубежа и просят о помощи.

«Мы действительно фиксируем новый вид голосового спама. Звонки с использованием подменных номеров поступают из-за границы. Они становятся дополнительным фактором тревоги для людей и несут риск финансовых потерь», — сообщили эксперты.

Операторы сотовой связи подчеркнули, что обрабатывают нецелевые звонки так же, как голосовой спам и мошеннические вызовы. Как отмечает «Лента.ру», пользователей также призвали по возможности самим блокировать такие вызовы.