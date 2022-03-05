Общество

Путин подписал закон, разрешающий взыскивать деньги чиновников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ранее принятый Госдумой и одобренный Совфедом, о взыскании со счетов чиновников денег, если сумма поступлений больше совокупного трехлетнего дохода и законность средств не доказана.

Как отмечает «Московский комсомолец», новая норма позволит обращать в доход государства транспорт, ценные бумаги, недвижимость и доли участия в организациях. Проверять достоверность сведений будут генпрокурор России или подчиненные ему прокуроры. Им же предоставляется право обратиться в суд с заявлением о взыскании соответствующей суммы, если она превысит 10 тысяч рублей.

Сотрудники Генпрокуратуры смогут обращаться с запросами для выявление сомнительных доходов должностных лиц. Речь идет не только о банках, налоговой службе или платежных агентах, но и об операторах, занимающихся цифровыми финансовыми активами. Доходы по ним также должны декларироваться.