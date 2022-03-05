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Общество

Стали известны самые популярные профессии у женщин СЗФО

07.03.2022 10:35|ПсковКомментариев: 0

Какую работу предпочитают жительницы СЗФО и какую зарплату ожидают, выяснили эксперты, которые проанализировали более 255 000 резюме, открытых за последний месяц соискательницами Северо-Запада России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Среди самых востребованных у женщин, живущих в регионах СЗФО, профессий казалась профессия менеджера по продажам и по работе с клиентами – более 23 000 женщин СЗФО сегодня ищут именно такую работу. Средняя заработная плата, на которую они рассчитывают, составляет 50 000 рублей.

На втором месте по популярности  — профессия администратора. В регионах Северо-Запада открыто чуть более 21 000 таких резюме. Зарплата, на которую рассчитывают кандидатки — 40 000 рублей.

На третьей строке оказалась профессия бухгалтера (более 15 000 резюме от соискательниц). В среднем женщины хотели бы зарабатывать не меньше 55 000 рублей в месяц на этой должности.

В топ профессий, наиболее популярных у женщин СЗФО, вошли также продавец-консультант и продавец-кассир, секретарь, ассистент, менеджер по маркетингу, дизайнер\художник, экономист, делопроизводитель, офис-менеджер, оператор баз данных, учитель, официант/бармен.

При этом такими профессиями, как токарь, сварщик, грузчик, оператор станков с ЧПУ, автослесарь, дворик и военный, женщины интересуются реже всего. Хотя и в этих категориях от них нашлось от 20 до 40 резюме.

В целом по России количество «мужских» и «женских» резюме делится примерно поровну: 49% и 51% соответственно. Но есть профессиональные сферы, где прекрасный пол преобладает, в частности это бухгалтерия (87% резюме принадлежат женщинам), управление персоналом (81%), наука и образование (78%), административный персонал (75%) и спорт, фитнес, красота (74%). И наоборот: наиболее редко женские резюме можно встретить в сферах автобизнес (9%), безопасность (7%) и инсталляция, и сервис (4%).

Кроме того, по данным опроса hh.ru, поздравлять женщин с 8 марта мужской частью коллектива принято в 76% компаний СЗФО, в каждой пятой компании (20%) нет такой традиции. Интересно, что 18% жителей СЗФО считают 8 марта днем весны и красоты, а 72% относятся к этой дате как празднику абсолютно всех женщин.

Теги: #опрос #СЗФО #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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