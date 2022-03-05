Общество

Волонтеры контролируют рост цен в псковских магазинах

Активисты волонтерского центра «Единой России» проводят рейды в магазины региона, а также принимают сообщения о росте цен на электронную почту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Обращения принимаются по электронному адресу: pskov.apr@mail.ru.

В письме заявителю нужно указать свои фамилию, имя и отчество, сообщить точные данные о наименовании товара, его весе, объеме, производителе, когда и во сколько было замечено изменение цены. Также необходимо указать наименование торговой точки, где зафиксирован рост цен.

По обращениям партийцы проведут проверки. Их результаты будут направляться в УФАС РФ по Псковской области, а также в администрацию Псковской области для принятия мер антимонопольного реагирования.