Общество

Российский туроператор «Anex Tour» приостановил перевозки по зарубежным направлениям

Крупный российский туроператор «Anex Tour» приостановил перевозки по зарубежным направлениям, сообщила в своем Telegram-канале глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она пояснила, что Росавиация рекомендовала туроператору принять такое решение в связи с риском ареста самолетов.

При этом, по ее словам, рейсы для возвращения в Россию продолжаются, и туроператор поможет своим туристам вернуться домой.

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«Просим туристов оставаться на связи с представителями туроператора, чтобы быть в курсе всех изменений», - подчеркнула Зарина Догузова.