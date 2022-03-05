Борис Елкин поздравил псковичек с 8 Марта

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил жительниц областного центра с Международным женским днем.

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с самым красивым и нежным весенним праздником – 8 Марта! Этот день – еще один повод сказать вам, как много вы для нас значите, как вы нам дороги, как мы вас любим и ценим! Вы – воплощение заботы и милосердия, тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря вам продолжается жизнь на земле, а мир становится добрее», – отметил он в своем Telegram-канале.