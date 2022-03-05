Общество

Назван размер выплат на детей в возрасте от 8 до 16 лет

Размер выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами составит 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе, это примерно от 6 до 12 тысяч рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» 8 марта.

«Эта семья имеет право претендовать на пособие в размере 50, 75 либо 100% от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. Нужно сказать, что в среднем по России это примерно от 6 до 12 тыс. рублей», - цитирует его ТАСС.

Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, подчеркнул министр. «Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая, то есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля. Таким образом, если семья получит выплату в мае, то пособия придут сразу за два месяца - за апрель и за май», - добавил Антон Котяков.