Общество

Полицейские поздравили женщин с 8 Марта на улицах Пскова

Псковички принимали поздравления от полицейских в рамках всероссийской акции «8 марта – в каждый дом!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Сотрудники псковской полиции сегодня вышли на улицы города не только чтобы обеспечить безопасность граждан, но и порадовать прекрасных дам. Повсеместно в адрес псковичек от стражей порядка звучали теплые слова поздравлений и пожелания весеннего настроения, а тюльпаны из рук мужчин в погонах согревали женские сердца, несмотря на мороз», — рассказали в ведомстве.

Акция проходит во всех городах России. Псковские полицейские поздравляют представительниц прекрасного пола с праздником и желает им крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.