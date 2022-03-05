Николай Козловский поздравил великолучанок с Международным женским днем

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жительниц города с Международным женским днем.
Николай Козловский. Фото: vluki.reg60.ru
Николай Козловский подчеркнул, что способности женщин совмещать домашние заботы и сохранение семейных ценностей с ответственным созидательным трудом на благо общества заслуживают слов искренней признательности.
«Примите сердечные пожелания счастья, успехов и крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, хорошего солнечного настроения!» — добавил глава Великих Лук.