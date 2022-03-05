Общество

Николай Козловский поздравил великолучанок с Международным женским днем

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил жительниц города с Международным женским днем.

Николай Козловский. Фото: vluki.reg60.ru

«Этот весенний праздник всегда отмечается с особой теплотой. Он посвящен самой прекрасной половине человечества – вам, женщины. Женская красота и нежность, умение создавать уют, дарить близким людям добро и душевное тепло делают мир гармоничнее и ярче», — отметил он в Instagram.

Николай Козловский подчеркнул, что способности женщин совмещать домашние заботы и сохранение семейных ценностей с ответственным созидательным трудом на благо общества заслуживают слов искренней признательности.

«Примите сердечные пожелания счастья, успехов и крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях, хорошего солнечного настроения!» — добавил глава Великих Лук.