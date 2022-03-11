Общество

В России заблокируют Instagram

Роскомнадзор ограничит доступ к социальной сети Instagram на территории России. Причиной такого решения стало то, что американская компания Meta (бывшая Facebook), которой принадлежит площадка, разрешила публиковать на платформе посты с призывами к насилию в отношении россиян, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Роскомнадзор.

«На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен», — говорится в сообщении.