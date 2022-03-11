Общество

Астроном-любитель из Пскова сделал фотографии Млечного Пути

Млечный Путь в небе над Псковской областью сфотографировал астроном-любитель из Пскова Сергей Попов. Фотографии он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Сергей Попов / «Клуб любителей астрономии Псковской области»

«Ну вот, наконец, весенний яркий Млечный Путь пришел на наш предутренний небосвод!» - прокомментировал свои снимки Сергей Попов.

Помимо пейзажей, фотографу при помощи телескопа удалось запечатлеть некоторые объекты глубокого космоса. «Кроме пейзажки, есть пара фотографии с нескольких выездов за дипскай объектами. К сожалению, промахнулся с фокусом, но пусть уж будут для истории», - написал Сергей Попов.

Туманность Розетка

В объектив астронома-любителя попали туманности Розетка и Бабочка.

Туманность Бабочка

Ранее сообщалось, вечером 5 марта под Псковом наблюдалось полярное сияние.