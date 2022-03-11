Общество

Жителям Пскова предлагают выбрать место в городе для размещения лежаков

Жители Пскова могут внести предложения по поводу размещения новых лежаков в одном из общественных пространств города. Сбор идей в Telegram проводит глава городской администрации Борис Елкин.

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Где на территории города Пскова можно установить такие лежаки? Ваше мнение прошу оставлять в комментариях», - написал Борис Елкин. Телеграм-канал сити-менеджера Пскова доступен по ссылке.

Ранее глава городской администрации проводил в социальных сетях опрос, участники которого выбирали внешний вид лежаков. На тот момент предполагалось, что они будут установлены на набережной реки Великой.