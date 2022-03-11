Международный день планетариев отмечается 13 марта

Международный день планетариев отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира.
Как пишет Calend.ru, этот праздник имеет европейские «корни», впервые его провели в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.
Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. Сейчас проведение Дня поддерживается Международным обществом планетариев.
Цель праздника - знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.
Планетарий - это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием.
Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым - в 1923 году в Йене на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий». В 1925 году в Мюнхене начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией.
Традиционно под планетарием понимают строение с круглым залом и «полусферическим куполом». Но сначала не было специально построенных зданий, поэтому в качестве планетариев использовались строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, архитекторы применяют оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций.
В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч планетариев, из них в России - более 40. Первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.