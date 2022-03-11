Общество

Международный день планетариев отмечается 13 марта

Международный день планетариев отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира.

Как пишет Calend.ru, этот праздник имеет европейские «корни», впервые его провели в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Статус международного День планетариев приобрел в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы астрономии». А уже через год этот праздник стал отмечаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, Польше, Украине и России. Сейчас проведение Дня поддерживается Международным обществом планетариев.

Цель праздника - знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний. Местами проведения, конечно же, являются городские планетарии.

Планетарий - это научно-просветительское учреждение, в котором демонстрируются небесная сфера с различными небесными телами и астрономическими явлениями, читаются лекции по астрономии, космонавтике, наукам о Земле. Для демонстрации искусственного звездного неба на экране, имеющем форму полусферы, используется специальный аппарат, который также называется планетарием.

Как известно, первенство по созданию аппарата, подобного современному планетарию, принадлежит немецким ученым - в 1923 году в Йене на оптическом заводе фирмы Carl Zeiss был разработан и построен первый универсальный проекционный модуль «Планетарий». В 1925 году в Мюнхене начал действовать первый в мире планетарий, построенный этой же компанией.

Традиционно под планетарием понимают строение с круглым залом и «полусферическим куполом». Но сначала не было специально построенных зданий, поэтому в качестве планетариев использовались строения, предназначенные для других целей. Например, водонапорная башня, термы (бани), а позднее и купольные церкви. Ближе к 1990-м годам архитектурная форма планетариев кардинально изменилась, архитекторы применяют оригинальные решения, создавая здания в виде гигантских труб, шаров и других причудливых геометрических конструкций.

В настоящее время в мире насчитывается более двух тысяч планетариев, из них в России - более 40. Первый в СССР планетарий открылся 5 ноября 1929 года в Москве.