Почти 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

170 фактов заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 103 988 случаев заболевания COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал области.
На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 2 763 пациента (2483 + 280). Выздоровели от болезни в регионе всего 93 237 человек (+1 255). Умерли от COVID-19 в области 1 651 человек (+6).
Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:
Псков – 33151/83
Великие Луки – 16234/2
Бежаницкий район – 1287/0
Великолукский район – 2557/0
Гдовский район – 1786/3
Дедовичский район – 2593/4
Дновский район – 868/15
Красногородский район – 899/8
Куньинский район – 921/0
Локнянский район – 1008/0
Невельский район – 4705/11
Новоржевский район – 1072/1
Новосокольнический район – 3032/0
Опочецкий район – 3102/2
Островский район – 4886/2
Палкинский район – 969/1
Печорский район – 2359/4
Плюсский район – 1639/0
Порховский район – 3548/10
Псковский район – 8464/11
Пустошкинский район – 1268/0
Пушкиногорский район – 1378/1
Пыталовский район – 1422/7
Себежский район – 2469/5
Струго-Красненский район – 1686/0
Усвятский район – 639/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46