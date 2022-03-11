Общество

Почти 200 случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области за сутки

170 фактов заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии в регионе зафиксировали 103 988 случаев заболевания COVID-19, сообщает официальный телеграм-канал области.

На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении от коронавируса в Псковской области находятся 2 763 пациента (2483 + 280). Выздоровели от болезни в регионе всего 93 237 человек (+1 255). Умерли от COVID-19 в области 1 651 человек (+6).

Смотрите также Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще шесть человек

Статистика заболеваемости коронавирусом по муниципалитетам:

Псков – 33151/83

Великие Луки – 16234/2

Бежаницкий район – 1287/0

Великолукский район – 2557/0

Гдовский район – 1786/3

Дедовичский район – 2593/4

Дновский район – 868/15

Красногородский район – 899/8

Куньинский район – 921/0

Локнянский район – 1008/0

Невельский район – 4705/11

Новоржевский район – 1072/1

Новосокольнический район – 3032/0

Опочецкий район – 3102/2

Островский район – 4886/2

Палкинский район – 969/1

Печорский район – 2359/4

Плюсский район – 1639/0

Порховский район – 3548/10

Псковский район – 8464/11

Пустошкинский район – 1268/0

Пушкиногорский район – 1378/1

Пыталовский район – 1422/7

Себежский район – 2469/5

Струго-Красненский район – 1686/0

Усвятский район – 639/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46