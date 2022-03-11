Общество

Квадрокоптер на фоне Луны запечатлели астрономы-любители в небе над Псковом

Астрономы-любители запечатлели квадрокоптер на фоне Луны в небе над Псковом 12 марта. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Юный техник (Псков) / YouTube

«Помимо трансляции Луны прошлым вечером, удалось немного похулиганить и снять квадрокоптер Петра Митрофанова (фотограф, астроном-любитель - ред.) на фоне Луны», - подписал видеоролик подписчик группы.

Съемку на камеру ZWO ASI178MC через телескоп Sky-Watcher BK P2001 вел Владимир Колпаков.

Напомним, астрономы-любители организовали площадку для наблюдения за звездами в районе горы Соколихи в Псковском районе.