Общество

Центр информационной безопасности и псковские следователи объединились для защиты прав детей

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня провел встречу с исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Натальей Скачковой, а также с начальником центра информационной безопасности молодежи и оказания психологической помощи АНО ПО «Центр молодежных и общественных инициатив» Алексеем Суходоловым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК России по Псковской области.

Фото: следственное управление СК России по Псковской области

В ходе встречи Алексей Суходолов рассказал о проводимой работе по поиску негативного контента в интернете и работе с ним, вплоть до передачи информации компетентным органам.

Стороны рассмотрели вопрос взаимодействия специалистов следственного управления и центра информационной безопасности с целью выявления преступных посягательств в отношении детей, оперативной проверки таких сигналов, оказания как психологической помощи пострадавшему ребенку и его родителям, так и юридической и социальной помощи.

Психолог отдела криминалистики в разговоре с гостями отметила, что зачастую помощь нужна не только ребенку, но родителям и в целом семье, поскольку это единая система, все члены которой взаимодействуют друг с другом и зачастую проблемы ребенка возникают на фоне проблем в семье в целом. Это часто можно увидеть при работе с пострадавшими детьми.

В завершении встречи участники совещания договорились о дальнейшем взаимодействии путем передачи накопленного в следственном управлении опыта специалистам Центра информационной безопасности, чтобы совместными усилиями повысить эффективность работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.