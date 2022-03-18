Общество

Специалисты зафиксировали рост активных резюме на рынке труда

Специалисты зафиксировали рост активных резюме на рынке труда в России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Анализ ситуации на рынке труда с момента начала геополитического обострения показывает, что часть компаний вошла в режим ожидания, начав приостанавливать наем новых сотрудников. Число активных вакансий постепенно снижается, а число активных резюме, наоборот, растет. Например, в Санкт-Петербурге и Ленобласти динамика вакансий за последние три недели показывает снижение: минус 14,9%, в других регионах СЗФО - минус 11,3%.

В то же время соискатели стали активнее обновлять и размещать резюме. В целом по России +8,3%, в Петербурге и Ленобласти прирост числа резюме составил +8,7%, в других регионах СЗФО – +6,6%.

«Сейчас все еще сложно строить однозначные предположения о причинах начавшегося роста резюме. За ним может стоять как первые небольшие сокращения либо предчувствие или просто страх нестабильности, которые толкают соискателей на поиск нового места», - отметили в пресс-службе.

Еще одной причиной выхода людей на рынок может являться обыкновенный мониторинг рынка в поисках вакансий в наиболее стабильных компаниях или отраслях. Кроме того, для данного времени года характерно традиционное повышение активности у соискателей: весной после длинных праздников и выходных в феврале и марте люди вновь могут возвращаться к поиску работы или подработки. В апреле начнет складываться более точная картина происходящего как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей.

Активизировавшиеся соискатели повлекли за собой и рост уровня конкуренции. Так, во второй половине 2021 года уровень конкуренции плавно снижался и до конца года не превышал значения 4 соискателей на одну вакансию в среднем по России, и в начале 2022 года конкуренция оставалась примерно на том же уровне. Но за последние 3 недели она начала расти, причем достаточно быстро. К концу прошлой недели она составляла уже 4,8 пункта.

«Сроки реакции рынка труда на глобальные изменения, произошедшие в экономике, достаточно размытые. В целом в апреле ожидается четкий сигнал того, что будет дальше происходить на рынке труда: выход первых сокращаемых работников, которые вероятно, почти мгновенно "растворятся" в работодательском спросе. С другой стороны, может начаться секторальный рост числа резюме и секторальное снижение количества вакансий», - добавили в пресс-службе компании.

Позже, с начала лета, начнется подстройка рынка труда под новые реалии и сюда можно отнести популяризацию неполной занятости, рост занятых в «теневой» и «гаражной» экономиках.

Может продолжиться рост безработицы, хотя официально она может остаться невысокой из-за гибких форм подстройки рынка труда в условиях низких пособий. Как следствие, случится снижение доходов и покупательной способности зарплат. Из-за этого среди возможных негативных эффектов – может пострадать сфера услуг, в которой по официальных данным занято порядка 6,5 млн россиян-работников.