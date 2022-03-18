Общество

«Хайпожоры»: У вас не слипнется? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 марта.

Темы, которые на этот раз будут в центре внимания ведущих Сергея Васильева и Ксении Журавковой: