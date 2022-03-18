Более 200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

244 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 105 078 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
За сутки избавились от инфекции 1339 пациентов, всего — 99 657. Скончались 1672 человека.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
- Псков – 33368/58
- Великие Луки – 16342/26
- Бежаницкий район – 1308/3
- Великолукский район – 2579/4
- Гдовский район – 1827/12
- Дедовичский район – 2631/1
- Дновский район – 874/0
- Красногородский район – 920/2
- Куньинский район – 940/6
- Локнянский район – 1023/3
- Невельский район – 4786/10
- Новоржевский район – 1098/10
- Новосокольнический район – 3072/11
- Опочецкий район – 3132/0
- Островский район – 4975/8
- Палкинский район – 978/8
- Печорский район – 2384/7
- Плюсский район – 1657/1
- Порховский район – 3608/29
- Псковский район – 8537/33
- Пустошкинский район – 1277/0
- Пушкиногорский район – 1405/1
- Пыталовский район – 1432/0
- Себежский район – 2519/0
- Стругокрасненский район – 1711/5
- Усвятский район – 649/6.