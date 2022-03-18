Общество

Более 200 новых случаев заражения COVID-19 выявили в Псковской области

244 новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 105 078 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

За сутки избавились от инфекции 1339 пациентов, всего — 99 657. Скончались 1672 человека.

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Статистика заболеваемости в муниципалитетах: