Более 960 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки

962 жителя Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Всего от коронавируса избавились 100 619 человек.
Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось на 237. Всего - 105 315.
Скончались от коронавируса 5 человек. За весь период пандемии - 1677.
Статистика заболеваемости в муниципалитетах:
Псков – 33412/44
Великие Луки – 16346/4
Бежаницкий район – 1329/21
Великолукский район – 2580/1
Гдовский район – 1836/9
Дедовичский район – 2657/26
Дновский район – 878/4
Красногородский район – 927/7
Куньинский район – 940/0
Локнянский район – 1023/0
Невельский район – 4787/1
Новоржевский район – 1099/1
Новосокольнический район – 3073/1
Опочецкий район – 3150/18
Островский район – 5000/25
Палкинский район – 978/0
Печорский район – 2390/6
Плюсский район – 1664/7
Порховский район – 3646/38
Псковский район – 8545/8
Пустошкинский район – 1282/5
Пушкиногорский район – 1408/3
Пыталовский район – 1432/0
Себежский район – 2523/4
Стругокрасненский район – 1711/0
Усвятский район – 653/4
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.