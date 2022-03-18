Общество

Новые образовательные центры для детей откроют в Псковской области

Новые образовательные центры для детей откроют в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Вопрос открытия новых образовательных центров глава региона обсудил с исполняющим обязанности председателя комитета по образованию Андреем Ермаковым.

К 1 сентября планируется открыть региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. Планируется, что основными направлениями работы будут медицинское, историческое, лингвистическое, спортивное и художественно-творческое.

В этом году на обустройство центра выделили более 200 миллионов рублей. Сейчас проводится подготовка к проведению закупок оборудования, пояснил губернатор.

Кроме того, учебно-методический центр «Авангард» откроют в рамках исполнения поручения президента с целью воспитания подрастающего поколения и подготовки к службе в армии.

«Уже летом в рамках работы центра проведем для детей профильные смены на базе "Юность" в Островском районе. В дальнейшем старшеклассники на базе "Авангарда" будут проходить военно-учебные сборы», - добавил Михаил Ведерников.