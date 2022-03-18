Общество

Глава Великих Лук ответил на вопросы горожан о снятии масочного режима

Глава Великих Лук Николай Козловский в еженедельном обращении ответил на вопросы обращающихся к нему в социальных сетях горожан о снятии масочного режима.

«Отменить масочный режим на городском уровне мы не имеем полномочий. Такие решения принимает губернатор региона на основании рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. Кроме того, мы все должны с вами понимать, что март – это сезон вирусных заболеваний. Помимо коронавирусной инфекции есть ещё грипп и десятки других острых респираторных вирусных инфекций», — пояснил Николай Козловский.

Глава города отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Великих Луках выравнивается. За последние 7 дней прирост пациентов с этим диагнозом составил чуть более 180 человек. На амбулаторном лечении в городе находится 120 человек.