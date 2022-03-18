Общество

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6% с 1 апреля

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 8,6%. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда, для этого из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей. Всего индексация затронет порядка 4 млн граждан.

В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.

В январе президент страны Владимир Путин поручил правительству проиндексировать страховые пенсии выше инфляции — на 8,6%, «с небольшим зазором». Депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законодательство. Таким образом, задним числом с 1 января 2022 года страховая пенсия проиндексирована на 8,6%. 28 января закон подписал глава государства. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что пенсии в среднем увеличатся до 18 984 рубля.