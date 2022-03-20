Общество

Трудоустроившие молодежь компании могут получить господдержку

В 2022 году компании, трудоустроившие людей до 30 лет, могут претендовать на господдержку. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства РФ.

Мера распространяется на отдельные категории граждан, в числе которых: выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

Субсидия на каждого нанятого сотрудника составит 3 МРОТ, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов, уточняется в сообщении.

Чтобы получить субсидию, работодатель может обратиться в центр занятости для подбора специалистов с помощью портала «Работа России», направить заявление в Фонд социального страхования через систему «Соцстрах».