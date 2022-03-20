СМИ сообщают о критическом состоянии Владимира Жириновского

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского снова ввели в медикаментозную кому, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Фото: Павел Бедняков / газета «Известия»
За последние сутки состояние политика ухудшилось. По данным источника, врачи диагностировали септический шок.
СМИ сообщают, что лидер ЛДПР в настоящее время находится в критическом состоянии.
В начале февраля появилась информация, что лидера ЛДПР госпитализировали с омикрон-штаммом коронавируса.
22 февраля в Госдуме рассказали, что Жириновский чувствует себя лучше. В тот же день лидер КПРФ Геннадий Зюганов заверил, что Жириновский поправляется.