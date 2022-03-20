Общество

Правительство расширило доступ россиян к социальным контрактам

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил доступ граждан к социальным контрактам. Об этом пишет «Российская газета».

Теперь доход члена семьи, уволенного после 1 марта и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи для заключения такого договора.

Социальный контракт заключается с гражданами со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума. Благодаря ему можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации.