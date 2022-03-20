Общество

На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция

Псковская полиция приглашает кандидатов на службу в подразделения дознания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На должности дознавателей требуются граждане в возрасте до 40 лет, не судимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. Заработная плата - от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск - от 40 календарных дней.

Граждане, принятые на службу, а также члены их семей, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием в ведомственных поликлиниках, застрахованы государством. В городе Великие Луки сотрудникам предоставляются служебные квартиры.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: город Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет №143 или по телефону: 8 (8112) 59-22-92 (Отдел организации дознания УМВД России по Псковской области).