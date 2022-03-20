Общество

Аферисты подстроились под спрос россиян на дефицитные товары

Первые опыты преступников с обманом граждан в новых условиях начали фиксировать правоохранительные органы, пишет газета «Известия».

Так, россиянин перечислил 29 тыс. рублей мошеннику в качестве предоплаты за комплектующие для иномарки. Пострадавший нашел объявление в Сети — запчасть обещали выслать через транспортную компанию, но после перевода средств аферисты перестали выходить на связь. По схожей схеме был обманут другой мужчина. Он нашел выгодное предложение о продаже запчастей в тематическом форуме и перевел 90 тыс. рублей мошенникам.

Еще одна чувствительная для простых людей сфера оказалась под ударом из-за санкций — рынок фармацевтических товаров. Криминалитет, недобросовестные предприниматели и зарубежные спецслужбы уже начали манипуляции на страхе россиян остаться без нужных препаратов. Россиянам поступают звонки через мессенджеры якобы от имени сотрудников регионального минздрава. Звонившие уверяют, что ожидается дефицит лекарств, и предлагают сделать заказ необходимых средств, «чтобы на ближайшие 90 дней гарантировать возможность их получения».

При этом номер, с которого был совершен один из таких звонков, зарегистрирован в Румынии. Не исключено, что такие проделки — еще один инструмент украинских спецслужб для воздействия на психику простых россиян, а цель атак — вызвать панику у населения. «Неадекватный спрос на льготные лекарственные препараты уже привел к искусственной нехватке лекарств в псковских аптеках. Компульсивная скупка фармацевтических товаров наблюдается и в других регионах», - говорится в сообщении.

«Минным полем» для россиян стали сайты бесплатных объявлений. За рядом товаров, бывших в употреблении, началась настоящая охота, чем воспользовались кибермошенники. В первую очередь речь идет об аксессуарах и «железе» для компьютеров. Пользователи, запуганные грядущим дефицитом электроники, переводят деньги наудачу сомнительным продавцам за видеокарты и другие комплектующие для ПК.