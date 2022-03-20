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Общество

Система блокировки спам-звонков появится в России в ближайшие месяцы

21.03.2022 07:36|ПсковКомментариев: 2

Во II квартале 2022 года появится новая система блокировки спам-звонков и смс. На сайте ФАС и четырех основных операторов связи (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2) граждане смогут через специальную форму подать жалобу на рекламу, поступившую без их согласия, пишет газета «Известия».

После обращения клиент оперативно получит ответ от своего оператора. Планируется, что номер, с которого поступил спам, будет заблокирован в течение 72 часов всеми компаниями, которые подключены к этой системе.

В антимонопольной службе подтвердили, что в ближайшее время появится такая система. Там отметили, что в ведомство поступает большое количество жалоб от россиян на новый вид спам-звонков из-за границы с использованием подменных номеров.

Операторы ожидают, что такое решение позволит эффективнее бороться со спамом. Сейчас компании создают форму обратной связи для обращений. Новая система позволит «большой четверке» обмениваться информацией, проводить оперативный анализ и блокировать спам-звонки и нежелательные рассылки, сообщили в пресс-службе «Билайна».

Там считают, что сервис будет запущен к 1 июня 2022-го.

Такое решение будет эффективно, однако стоит предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, блокировать номера только после определенного количества жалоб и создать возможность для разблокировки, отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов Владимир Ульянов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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