Общество

Перечень дворов для ремонта определили в Пскове

Перечень дворовых территорий Пскова, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, определили члены общественной комиссии по контролю за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Всего на реализацию этой программы предусмотрено финансирование в размере 49,5 миллиона рублей. Из них 15,5 миллиона рублей - на завершение работ по благоустройству парка имени Гагарина, 2,4 миллиона рублей - на разработку проектной документации на благоустройство парка реки Милевки.

Остальные средства израсходуют на благоустройство дворовых территорий, в числе которых улица Алехина, 4; улица Стахановская, 6; улица Стахановская, 22; улица Юбилейная, 93; улица Печорская, 1; улица Новоселов, 32; улица Красноармейская, 31.