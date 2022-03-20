Общество

Демонтаж новогодних украшений в Пскове завершат до начала мая

Глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил убрать оставшиеся новогодние украшения до начала мая. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Кто-то новогодние елки выносит на улицу в мае. Сегодня дал поручение снимать оставшиеся новогодние украшения, не дожидаясь мая», - написал сити-менеджер.

Ранее Борис Елкин провел среди псковичей голосование в социальных сетях, он предложил выбрать дату для демонтажа новогодних украшений. 80% жителей города посчитали необходимым начать его 31 января, а 20% псковичей выбрали 20 января.