Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
Рынок недвижимости в Пскове
ПЛН по версии Яндекса
Главней всего погода в доме
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё Общество 20.03.2022 13:360 Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 21.03.2022 13:540 В поездах и на вокзалах отменили ношение масок и термометрию 21.03.2022 13:490 Ограничения на вход в учебные корпуса отменили в псковском университете 21.03.2022 13:311 Демонтаж новогодних украшений в Пскове завершат до начала мая 21.03.2022 13:110 Ушел из жизни преподаватель псковского колледжа искусств 21.03.2022 13:080 В Псковской области определили лучших приставов
 
 
 
Самое популярное 18.03.2022 08:550 Обыски проходят в квартирах псковских активистов партии «Яблоко» 19.03.2022 14:100 Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона 19.03.2022 10:590 Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным 18.03.2022 11:115 В России взлетят цены на яйца 18.03.2022 12:291 Ночью в Пскове подожгли «Лексус», огонь повредил два автомобиля
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В поездах и на вокзалах отменили ношение масок и термометрию

21.03.2022 13:54|ПсковКомментариев: 0

РЖД отменили обязательное ношение масок и измерение температуры для пассажиров в поездах и на вокзалах.

Ограничения снимут в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что в то же время, РЖД продолжат дезинфицировать подвижной состав и помещения вокзалов.

На сайте РЖД опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в адрес замглавы РЖД Дмитрия Пегова о поэтапном снятии ограничений. Документ датирован 16 марта. Там отмечается, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации частично отменяется ряд COVID-ограничений. Помимо названных, также отменяются ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс, доступ сотрудников к работе пассажирского комплекса при наличии QR-кода, обработка формы. Отменяется и организация горячего питания детей из организованных детских групп на вынос в вагонах по местам рассадки.

«Соблюдение масочного режима работниками пассажирского комплекса, имеющих контакт с пассажирами, обязательно», – говорится в документе.

Теги: #РЖД #коронавирус #маска
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 2 человека
21.03.2022, 13:540 В поездах и на вокзалах отменили ношение масок и термометрию 21.03.2022, 13:520 Юные псковичи проиллюстрировали музыку в рамках проекта «Звон над водой» 21.03.2022, 13:490 Ограничения на вход в учебные корпуса отменили в псковском университете 21.03.2022, 13:460 В Кремле объяснили отказ прекращать огонь на время переговоров с Украиной
21.03.2022, 13:311 Демонтаж новогодних украшений в Пскове завершат до начала мая 21.03.2022, 13:180 «Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций. ВИДЕО 21.03.2022, 13:110 Ушел из жизни преподаватель псковского колледжа искусств 21.03.2022, 13:080 В Псковской области определили лучших приставов
21.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.03.2022, 13:020 Сбер: Портфель ипотечного кредитования за год вырос в СЗФО на 30% 21.03.2022, 12:540 Молодежь Псковской области приглашают на краеведческую конференцию о войне 21.03.2022, 12:520 В Пскове Telegram обогнал WhatsApp
21.03.2022, 12:420 Турпотенциал «Михайловского» представили сразу на двух международных выставках 21.03.2022, 12:390 Стали известны победители конкурса на право сезонной торговли в Пскове 21.03.2022, 12:260 Виолончелист с мировым именем выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2022, 12:150 Псковичам напомнили о преимуществах регистрации транспорта через сайт госуслуг
21.03.2022, 12:100 Посадка деревьев начнется в Псковской области в апреле 21.03.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 21.03.2022, 11:590 Виталий Козырев о ситуации на рынке недвижимости Пскова 21.03.2022, 11:460 Игорь Дитрих оценил влияние санкций на проведение плановых операций в регионе
21.03.2022, 11:440 Более 50 сервисов Пенсионного фонда доступны псковичам онлайн 21.03.2022, 11:340 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек 21.03.2022, 11:230 «Постскриптум»: Рост цен, спасение сбережений и неспокойная неделя для псковского образования 21.03.2022, 11:210 Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
21.03.2022, 11:150 Уголовное дело возбудят против врача, призвавшего кастрировать пленных россиян 21.03.2022, 11:040 Более двух тысяч нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 21.03.2022, 10:580 Жар-балалайка 21.03.2022, 10:521 Перечень дворов для ремонта определили в Пскове
21.03.2022, 10:460 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 21.03.2022, 10:410 «Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций 21.03.2022, 10:280 В Дновском районе отремонтировали пять опор моста через реку Шелонь 21.03.2022, 10:150 Росгвардейцы задержали псковича за кражу пяти упаковок сыра
21.03.2022, 10:130 Почти 350 тысяч беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса 21.03.2022, 10:030 Ранее судимую женщину и ее сына отправили в колонию за ряд краж в Великих Луках 21.03.2022, 09:515 В России могут отказаться от прямых выборов губернаторов 21.03.2022, 09:370 Две девочки получили травмы в ДТП в Дедовичском районе
21.03.2022, 09:340 Великолучанин украл из кошелька собутыльницы более 50 тысяч рублей и попал в колонию 21.03.2022, 09:190 За неделю прирост новых вакансий в Псковской области уменьшился на 5% 21.03.2022, 09:041 Эксперт оценил возможность «обнуления» находящихся в России долларов 21.03.2022, 08:490 Мужчина обокрал приютивших его великолучан и уехал на угнанном автомобиле
21.03.2022, 08:340 Короткое замыкание привело к пожару в бане под Псковом 21.03.2022, 08:190 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают 21 марта 21.03.2022, 08:040 В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок 21.03.2022, 07:550 СМИ: ЕС изучает возможность наложить эмбарго на поставки нефти из России
21.03.2022, 07:364 Система блокировки спам-звонков появится в России в ближайшие месяцы 21.03.2022, 07:180 Житель Мурманской области на 9 лет лишился свободы за кражи в Великих Луках 21.03.2022, 07:012 Всем детям-инвалидам предлагают давать бесплатные путевки в санатории 20.03.2022, 22:050 Опубликован график плановых отключений электроэнергии в Великих Луках
20.03.2022, 21:460 В Пскове турнир по карате «Юный мастер» собрал почти 150 спортсменов 20.03.2022, 21:290 Врач перечислил симптомы, при которых опасно садиться за руль 20.03.2022, 21:050 В НАТО надеются, что конфликт на Украине останется в пределах ее границ 20.03.2022, 20:480 Солнечный антициклон будет доминировать на Северо-Западе с 21 марта
20.03.2022, 20:260 Каратисты из Псковской области отличились на международном турнире 20.03.2022, 19:570 Зеленский сравнил провал переговоров с Путиным с третьей мировой 20.03.2022, 19:344 Фотофакт: «Угон» продуктовой тележки 20.03.2022, 19:100 Аферисты подстроились под спрос россиян на дефицитные товары
20.03.2022, 18:420 Об ответственности за ложный вызов скорой помощи предупредили псковичей 20.03.2022, 18:260 Психолог рассказала, как сохранить внутреннее равновесие 20.03.2022, 17:540 МЧС России доставило 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса 20.03.2022, 17:370 До +13 градусов ожидается в Псковской области 21 марта
20.03.2022, 17:070 Экономист призвал бизнесменов искать партнеров в дружественных странах 20.03.2022, 16:4010 Видеофакт: В Пскове начали обеспыливать улицы 20.03.2022, 15:574 Российским автомобилистам назвали способ сэкономить в условиях санкций 20.03.2022, 15:370 Неизвестные сорвали флаг с канцелярии посольства РФ в Эстонии
20.03.2022, 15:170 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция 20.03.2022, 14:550 Правительство расширило доступ россиян к социальным контрактам 20.03.2022, 14:340 Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук 20.03.2022, 14:164 Трудоустроившие молодежь компании могут получить господдержку
20.03.2022, 13:460 СМИ сообщают о критическом состоянии Владимира Жириновского 20.03.2022, 13:360 Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 20.03.2022, 13:280 «Мицубиси» и «Рено» не разъехались на улице Алмазной в Пскове 20.03.2022, 13:130 Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 23 марта
20.03.2022, 12:570 Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за тепло и уют в каждом доме 20.03.2022, 12:380 Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области 20.03.2022, 12:240 Народный артист Олег Погудин дал концерт-воспоминание в «Михайловском» 20.03.2022, 12:050 Реализации всех планов пожелал работникам ЖКХ глава Великих Лук
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru