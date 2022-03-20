Общество

В поездах и на вокзалах отменили ношение масок и термометрию

РЖД отменили обязательное ношение масок и измерение температуры для пассажиров в поездах и на вокзалах.

Ограничения снимут в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Постепенно снимаются действующие ограничения в поездах и на вокзалах российских железных дорог. Например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде, а также им больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале холдинга.

Уточняется, что в то же время, РЖД продолжат дезинфицировать подвижной состав и помещения вокзалов.

На сайте РЖД опубликован документ управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в адрес замглавы РЖД Дмитрия Пегова о поэтапном снятии ограничений. Документ датирован 16 марта. Там отмечается, что в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации частично отменяется ряд COVID-ограничений. Помимо названных, также отменяются ПЦР-тесты для работников поездных бригад перед отправкой в рейс, доступ сотрудников к работе пассажирского комплекса при наличии QR-кода, обработка формы. Отменяется и организация горячего питания детей из организованных детских групп на вынос в вагонах по местам рассадки.

«Соблюдение масочного режима работниками пассажирского комплекса, имеющих контакт с пассажирами, обязательно», – говорится в документе.