Общество

Псковские синоптики отмечают профессиональный праздник 23 марта

Профессиональный праздник сегодня, 23 марта, отмечают специалисты гидрометеорологической службы России. Официально дату праздника закрепил указ президента в 2008 году.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова, псковские синоптики также отмечают этот день.

«Мы собираемся, пьем чай, поздравляем тех, кто за прошедший год службы между праздниками получал награды различных уровней. И в этом году собираемся отметить радостно», - рассказала Тала Нещадимова.

По ее словам, в этом году свои награды получит полный состав прогностического подразделения. Синоптиков отметят грамотами министерства природных ресурсов России за добросовестный труд и вклад в развитие гидрометслужбы.

В работе синоптика важную роль играют его личные качества, подчеркнула Тала Нещадимова. Среди них - настойчивость, умение учитывать все обстоятельства при составлении прогноза, а также оценивать влияние того или иного фактора на изменение погоды.

Даже спрогнозированный небольшой дождь не испортит сегодня праздник сотрудникам гидрометцентра. «Синоптика радует любая погода, лишь бы она была правильно предсказана», - заключила Тала Нещадимова.

Напомним, гидрометеорологическая служба появилась в России в 1834 году по велению императора Николая I. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. Уже в ХХ веке в стране насчитывалось свыше 1400 метеорологических наблюдательных станций.

Гражданская война в России нанесла большой ущерб наблюдательной сети, и по ее окончании, в 1920-х годах, начался активный процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях и областях.

Сегодня Российская гидрометслужба, являясь членом Всемирной метеорологической организации (с 1948 года), также занимается вопросами погоды, климата и воды и участвует во всех ее программах и мероприятиях.