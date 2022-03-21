Общество

В России ожидают стабилизацию поставок офисной бумаги в течение недели

Минпромторг заверил, что дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки стабилизируются в течение недели.

В министерстве подчеркнули, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В настоящее время в стране работают три крупных предприятия, которые обеспечивали бумагой не только внутренний рынок, но и поставляли продукцию в зарубежные страны, сообщили РИА Новости.

«С учетом введения определенных ограничений и логистических проблем с доставкой импортных химикатов на одном из крупнейших комбинатов была проведена перестройка технологического процесса и найдено новое решение для производства. Минпромторг России ожидает стабилизацию с поставкой бумаги в течение недели», — отметили в ведомстве.

Отечественные производители полностью закрывают потребности рынка офисной бумаги, дефицита не будет, добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о резком росте цен на данный вид товара в магазинах.