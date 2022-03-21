Общество

За неделю росгвардейцы изъяли у псковичей более 10 единиц оружия

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 14 по 20 марта провели 201 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 26 административных правонарушений и изъяли 12 единиц оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В центре лицензионно-разрешительной работы управления владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, напомнили о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛЛР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. В этом случае на оплату госпошлины действует скидка – 30%.

Люди, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от административной ответственности.