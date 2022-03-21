Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
о рынке недвижимости
Господин Рейтингомер
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Главней всего погода в доме
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
ПЛН по версии Яндекса
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Общество 21.03.2022 14:490 За сутки в Псковской области выявили около 150 случаев заражения COVID-19 22.03.2022 11:210 Ведущий НТВ Сергей Майоров проведет мастер-классы в ПсковГУ 22.03.2022 10:550 Судебные приставы арестовали внедорожник печерянки за долги 22.03.2022 10:271 Более 200 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима 21.03.2022 20:470 Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и детский омбудсмен в Печорском районе 21.03.2022 20:360 Расписать эко-сумку приглашают псковичей в молодежном центре
 
 
 
Самое популярное 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа 19.03.2022 14:100 Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона 18.03.2022 08:550 Обыски проходят в квартирах псковских активистов партии «Яблоко» 19.03.2022 10:590 Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Более 200 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима

22.03.2022 10:27|ПсковКомментариев: 1

205 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима с 14 по 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Всего за указанный период суды рассмотрели 252 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС, нарушение «масочного» режима).

Из них 205 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, вынесли 37 предупреждений, а по 10 делам приняли иные процессуальные решения.

Теги: #суд #масочный режим
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 152 человека
22.03.2022, 11:280 Собаку погибшей под колесами КамАЗа псковички забрали в приют 22.03.2022, 11:210 Ведущий НТВ Сергей Майоров проведет мастер-классы в ПсковГУ 22.03.2022, 11:170 Суд признал оппозиционера Навального виновным в мошенничестве 22.03.2022, 11:140 «Кузница»: Тепло в домах. За что мы платим?
22.03.2022, 11:080 Себежанке грозят исправительные работы за продажу алкоголя подросткам 22.03.2022, 10:570 Житель Куньинского района зарезал собутыльника и пошел под суд 22.03.2022, 10:550 Судебные приставы арестовали внедорожник печерянки за долги 22.03.2022, 10:460 Лидер единороссов Пскова Валерий Филимонов станет гостем программы «Гайд-парк»
22.03.2022, 10:430 Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей 22.03.2022, 10:360 Цены на детскую одежду и обувь зафиксировали по требованию УФАС 22.03.2022, 10:271 Более 200 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима 22.03.2022, 10:170 Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля оказался пьян
22.03.2022, 10:140 Скрывавшегося с 2017 года мужчину задержали в Псковской области 22.03.2022, 10:120 Более 100 тонн рыбы экспортировали псковские предприятия в феврале 22.03.2022, 10:090 Женщина попала в больницу после наезда автомобиля в Пскове 22.03.2022, 10:070 Более 365 тысяч человек прибыли в Россию из республик Донбасса и с Украины
22.03.2022, 09:530 Водитель сбил пенсионера на тротуаре в Великих Луках 22.03.2022, 09:510 В России выросло число внеплановых проверок бизнеса 22.03.2022, 09:370 В Великих Луках добиваются сноса дома, построенного в границах объекта культурного наследия 22.03.2022, 09:301 Аналитик обозначил новую «красную линию» для доллара
22.03.2022, 09:101 Псковским курсантам посоветовали мирно решать конфликты на дороге 22.03.2022, 08:500 Эксперты назвали самые незащищенные от угона автомобили 22.03.2022, 08:350 В Госдуме предложили запретить коммерческие вывески на иностранных языках 22.03.2022, 08:202 Международный день таксиста отмечают 22 марта 
22.03.2022, 08:050 Псковские тхэквондисты завоевали медали на соревнованиях в Ленобласти 22.03.2022, 07:500 В Пскове нашли живым пропавшего 20 марта мужчину 22.03.2022, 07:380 Двухэтажное строение загорелось из-за неосторожности в Порховском районе 22.03.2022, 07:191 Стоимость услуг риелторов в России предложили зафиксировать
22.03.2022, 07:040 Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным темы Крыма и Донбасса 21.03.2022, 22:233 Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского 21.03.2022, 21:480 Мужчину с залысинами ищут в Пскове с 20 марта 21.03.2022, 21:271 Водитель перевернувшегося в Великих Луках автомобиля получил тяжелые травмы
21.03.2022, 21:160 Нежилое помещение загорелось в Порховском районе 21 марта 21.03.2022, 21:040 Псковичам напомнили о возможности отказаться от земельного участка 21.03.2022, 20:470 Противопожарный рейд провели сотрудники МЧС и детский омбудсмен в Печорском районе 21.03.2022, 20:360 Расписать эко-сумку приглашают псковичей в молодежном центре
21.03.2022, 20:170 В России ожидают стабилизацию поставок офисной бумаги в течение недели 21.03.2022, 20:071 Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи реагируют на повышение цен? 21.03.2022, 19:550 Акцию «Мой безопасный путь» провели для детей в Пскове 21.03.2022, 19:460 Житель Локнянского района заколол гостя и получил девять лет колонии
21.03.2022, 19:390 Фотофакт: Гусеничный кран установили у Троицкого моста в Пскове 21.03.2022, 19:250 Дефекты дороги на улице Энгельса устранят в Великих Луках 21.03.2022, 19:120 Роспотребнадзор: Маски на объектах железной дороги остаются обязательными 21.03.2022, 18:580 Личную безопасность осужденных обсудили на круглом столе в Пскове
21.03.2022, 18:500 В Великих Луках автомобиль врезался в столб и перевернулся 21.03.2022, 18:320 Псковичей приглашают поучаствовать в экологическом фоточеллендже 21.03.2022, 18:150 Выставку «Звук русского» приглашают посетить псковичей 21.03.2022, 18:120 Без бумажки
21.03.2022, 18:030 Водителя отправили в колонию за наезд на пешехода в Пскове 21.03.2022, 18:004 Цветы на восемь миллионов рублей высадят на клумбах Пскова весной 21.03.2022, 17:580 Интерактив: И этот день не наш 21.03.2022, 17:551 Кого не пустили бы в трамвай в 1912 году, рассказали в псковском архиве
21.03.2022, 17:430 Страховые компании Сбера поддерживают клиентов, столкнувшихся с потерей работы 21.03.2022, 17:350 Псковским художникам предлагают побороться за персональную выставку 21.03.2022, 17:281 Сотрудникам «Экопрома» вручили благодарственные письма 21.03.2022, 17:173 В Пскове спилят тысячу аварийных деревьев
21.03.2022, 17:140 Проект о выходе России из Всемирной торговой организации внесли в Госдуму 21.03.2022, 17:100 Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм 21.03.2022, 17:060 Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова 21.03.2022, 17:020 Сбер в два раза уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг
21.03.2022, 16:594 Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России 21.03.2022, 16:480 Сделать флюорографию и получить продуктовый набор предлагают псковичам 21.03.2022, 16:410 Нарушения при хранении биоотходов выявила пыталовская прокуратура 21.03.2022, 16:380 Первые цветы распустились в Пскове. ФОТО
21.03.2022, 16:300 Завершился очередной раунд российско-украинских переговоров 21.03.2022, 16:280 Псковские сироты согласились получить жилищные сертификаты вместо квартир 21.03.2022, 16:110 Сигареты в вагоне с солодом нашли псковские пограничники 21.03.2022, 16:100 Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр
21.03.2022, 16:053 Освещение отсутствует на Октябрьском проспекте в Пскове из-за аварии 21.03.2022, 16:030 Печерянин оплатил покупки чужой картой и оказался на скамье подсудимых 21.03.2022, 16:000 Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар 21.03.2022, 15:562 Рейтингомер: Обыски у Шлосберга & Co, самопиар Антона Сергеева и анекдот про вареную лягушку
21.03.2022, 15:470 Обокравший столовую житель Бежаниц отделался условным лишением свободы 21.03.2022, 15:410 Псковские власти направили в УФАС письмо об урегулировании цен на жилье 21.03.2022, 15:260 Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий 21.03.2022, 15:250 Филиалы компании «Россети» начали сбор продуктов и одежды для беженцев из Украины
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru