Общество

Более 200 псковичей получили штрафы за нарушение масочного режима

205 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима с 14 по 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Всего за указанный период суды рассмотрели 252 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС, нарушение «масочного» режима).

Из них 205 правонарушителям назначили штрафы от 1000 рублей, вынесли 37 предупреждений, а по 10 делам приняли иные процессуальные решения.