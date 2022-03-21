Общество

Ведущий НТВ Сергей Майоров проведет мастер-классы в ПсковГУ

Член Российской телеакадемии, ведущий авторской программы на НТВ, ведущий преподаватель в школе Первого канала, генеральный продюсер продакшена «СТОРИ ЛАБ», автор десятка документальных фильмов про звезд российского кино и театра Сергей Майоров проведет два мастер-класса для студентов ПсковГУ. Об этом сообщается в группе ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Майоров

Темы:



«Сторителлинг - настоящее и будущее журналистики»;

«Сторителлинг - настоящее и будущее журналистики»; «Секреты успешного интервью»;

«Журналист- сам себе продюсер (Основы продюсирования в современных СМИ)».

К участию приглашаются все желающие. Встречи пройдут в рамках международной научно-практической конференции «Homo faber - Homo loguens - Homo scriptor. Россия - Беларусь: Ценности единого научно-образовательного пространства приграничья».

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Кстати, Сергей Майоров - автор проекта "Мои университеты", в котором принял участие и ПсковГУ. В январе этого года съемочная группа НТВ записала материалы о работе в вузе гуманитарных направлений. Тему выбрали сами авторы цикла: в 2022 году факультет русской филологии и иностранных языков университета отметит 90-летие со дня основания», - говорится в сообщении.

Мастер-классы пройдут 24 марта в 12.30 и 25 марта в 15.00 в актовом зале главного корпуса вуза по адресу: площадь Ленина, 2.