Ведущий НТВ Сергей Майоров проведет мастер-классы в ПсковГУ

Член Российской телеакадемии, ведущий авторской программы на НТВ, ведущий преподаватель в школе Первого канала, генеральный продюсер продакшена «СТОРИ ЛАБ», автор десятка документальных фильмов про звезд российского кино и театра Сергей Майоров проведет два мастер-класса для студентов ПсковГУ. Об этом сообщается в группе ПсковГУ в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Майоров
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К участию приглашаются все желающие. Встречи пройдут в рамках международной научно-практической конференции «Homo faber - Homo loguens - Homo scriptor. Россия - Беларусь: Ценности единого научно-образовательного пространства приграничья».
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Кстати, Сергей Майоров - автор проекта "Мои университеты", в котором принял участие и ПсковГУ. В январе этого года съемочная группа НТВ записала материалы о работе в вузе гуманитарных направлений. Тему выбрали сами авторы цикла: в 2022 году факультет русской филологии и иностранных языков университета отметит 90-летие со дня основания», - говорится в сообщении.
Мастер-классы пройдут 24 марта в 12.30 и 25 марта в 15.00 в актовом зале главного корпуса вуза по адресу: площадь Ленина, 2.