Общество

Состояние путей в Новосокольническом районе вызвало вопросы у прокуратуры

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушение при эксплуатации железнодорожных путей в Новосокольнической дистанции пути Октябрьской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Установлено, что железнодорожные пути станций Киселевичи, Самолуково и Шубино содержатся с нарушением технических требований, своевременный ремонт не производится.

В этой связи великолукский транспортный прокурор внес представление начальнику дистанции пути, в его отношении возбудили дело об административном правонарушении по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования). Устранение нарушений контролируется.