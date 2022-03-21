Общество

Псковичи могут обратиться на «прямую линию» ФСИН 23 марта

«Прямую линию» с населением проведет УФСИН России по Псковской области 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

С 13:00 до 14:00 на вопросы и обращения жителей региона ответит председатель Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Эдуард Малин. В работе «прямой линии» также примет участие помощник начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе псковского УФСИН Вячеслав Иванов.

Обратившимся будут даны разъяснения, относящиеся к компетенции ведомства и региональной ОНК. Телефон «прямой линии»: 8(8112) 69-61-40.