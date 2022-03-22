Блистательна и желанна: клиника косметологии нового поколения преображает псковичей

В осенне-зимний период несовершенства кожи можно скрыть за объемными шарфами и глубокими капюшонами. Можно, в конце концов, замаскировать проблемы тональным кремом, консилером и пудрой. Только вот весной и летом такие способы не сработают – на улице становится все теплее, и плотный слой косметики на лице начинает доставлять дискомфорт. К счастью, выход есть – не прятать проблему, а устранить ее. Но как?
Клиника MEDICA Estetic расположилась на Золотой набережной
Изучению этого вопроса пришлось посвятить несколько вечеров. В один из них я наткнулась на страницу клиники современной косметологии MEDICA Estetic. В Пскове она открылась в 2021 году. Список услуг на сайте и страницах в соцсетях оказался внушительным, акции и скидки порадовали, а специалисты и медицинские аппараты вызвали доверие. Записаться на прием удалось сразу же. Визит к врачу должен был состояться через несколько дней.
Клиника MEDICA Estetic расположилась в самом центре Пскова, на Советской набережной, 4. Внутри стильно, уютно и очень чисто. Процедура, с которой мне посоветовали начать, – 3D-диагностика кожи лица на аппарате JANUS-III.
Клиника современной технологии открылась в Пскове в 2021 году
Врач-дерматовенеролог, косметолог Кристина Воронина объяснила: универсальной формулы для поддержания здоровья кожи нет. Для каждого из пациентов порядок действий свой, особенный. Это значит, что прежде чем начать лечение, нужно провести комплексную диагностику и разработать индивидуальную программу. Как раз в этом и поможет 3D-диагностика кожи лица и сбор анамнеза.
Аппарат JANUS-III оказался лампой с датчиком, позволяющим измерить уровень увлажненности кожи. Как объяснила врач-косметолог, перед началом работы нужно убрать волосы под специальную шапочку и обязательно очистить кожу от косметики.
В клинике MEDICA Estetic есть кабинеты, посвященные уходу за телом и лицом
«Не все наши пациенты могут ходить без макияжа. Некоторые без него чувствуют себя неуверенно, другие приходят к нам в клинику после важной встречи. Это абсолютно не страшно – демакияж мы проводим без проблем. Используем только качественные итальянские средства», - поделилась Кристина Воронина.
Аппарат JANUS-III в клинике MEDICA Estetic
3D-диагностика кожи лица на аппарате JANUS-III, по ощущениям, заняла не более минуты. Потребовалось приблизить лицо к лампе, закрыть глаза и дождаться трех вспышек света, последовавших одна за другой. А после – измерить сенсорным датчиком уровень влажности кожи. Никакой боли и дискомфорта. Лишь любопытство – что из этого получится?
Косметолог Кристина Воронина объяснила, что программе потребуется немного времени на то, чтобы обработать и проанализировать данные, полученные аппаратом. Оказалось, что первая из вспышек «оценила» выраженность пор и морщин; вторая сосредоточилась на пигментации и уровне залегания пигмента; наконец, третья – «определила» уровень порфирина, кожный жир и увлажненность.
Несколько минут потребовалось программе, чтобы проанализировать данные, переданные аппаратом JANUS-III
Ждать результатов диагностики кожи, действительно, потребовалось недолго. Программа оценила каждый из критериев (поры, морщины, эластичность кожи, пигментация, УФ-пигментация, тон кожи, ее текстура и носогубные складки) по 100-балльной шкале, а, помимо этого, вывела общий результат. В моем случае он оказался «средненьким» - 53 из 100.
Клиника MEDICA Estetic предлагает широкий спектр процедур
Достаточная увлажненность кожи, низкая жирность T-зоны, хорошее состояние пор, никаких проблем с углом линии подбородка и отличная эластичность кожи… Самым слабым местом оказался тон кожи. Всему виной пигментация и высыпания. Впрочем, об этой проблеме я знала – как раз из-за нее пришла к косметологу. Но вот что интересно: пигментация оказалась неравномерной. Диагностика показала, что с левой стороны проблема более серьезная, чем с правой.
На каждом из критериев врач-косметолог Кристина Воронина остановилась подробно. Посоветовала подходящую именно моему типу кожи уходовую косметику, которая поможет избавиться от пигментации, призвала отказаться от скрабов с крупными частицами и, напротив, сделать ежедневное очищение лица, как минимум, двухступенчатым и подобрать для себя солнцезащитный крем с Spf не менее 50.
Косметику, которую порекомендовала врач, можно приобрести прямо в клинике
Врач клиники инновационной косметологии назвала и другие дополнительные способы улучшить состояние кожи. По ее словам, нужно выпивать в день не менее 1,5 литров чистой воды и принимать коллаген. Так как его уровень после 25 лет снижается. Кроме того, полезны для кожи витамины С, Омега-3 и D (но его можно принимать лишь после анализа крови и консультации врача).
Врач-косметолог озвучила подробные рекомендации по уходу за кожей
Индивидуальных рекомендаций оказалось много. Все их косметолог зафиксировала в моей карте, а затем распечатала и вручила мне. На повторный прием в клинику мне посоветовали прийти через месяц.
«Все результаты сегодняшней диагностики сохранятся у нас в системе. Когда вы придете повторно, выполнив все рекомендации, мы сможем сравнить, что было, а что стало», - добавила врач-косметолог Кристина Воронина, отметив, что после этого рекомендует прибегнуть к новшеству клиники – фотодинамической терапии на лампе HELEO-4 – чтобы довести кожу до идеала.
Аппарат HELEO-4 – новшество клиники MEDICA Estetic
Словом, визит в клинику MEDICA Estetic оказался продуктивным. После 3D-диагностики появилась уверенность в том, что уже к лету этого года несовершенства кожи перестанут быть моей головной болью. Коллаген и рекомендованную профессиональную сертифицированную косметику, к слову, я приобрела прямо в клинике.
Клиника современной косметологии MEDICA Estetic находится по адресу: город Псков, Советская набережная, 4
Клиника MEDICA Estetic имеет удобное месторасположение
Телефоны: +7 (8112) 50-03-03; +7 911 390-38-51.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-60-01-001062 от 06.12.2021.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Марина Иванова
Фото Вадима Боченкова