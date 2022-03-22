Общество

Блистательна и желанна: клиника косметологии нового поколения преображает псковичей

В осенне-зимний период несовершенства кожи можно скрыть за объемными шарфами и глубокими капюшонами. Можно, в конце концов, замаскировать проблемы тональным кремом, консилером и пудрой. Только вот весной и летом такие способы не сработают – на улице становится все теплее, и плотный слой косметики на лице начинает доставлять дискомфорт. К счастью, выход есть – не прятать проблему, а устранить ее. Но как?

Клиника MEDICA Estetic расположилась на Золотой набережной

Изучению этого вопроса пришлось посвятить несколько вечеров. В один из них я наткнулась на страницу клиники современной косметологии MEDICA Estetic. В Пскове она открылась в 2021 году. Список услуг на сайте и страницах в соцсетях оказался внушительным, акции и скидки порадовали, а специалисты и медицинские аппараты вызвали доверие. Записаться на прием удалось сразу же. Визит к врачу должен был состояться через несколько дней.

Клиника MEDICA Estetic расположилась в самом центре Пскова, на Советской набережной, 4. Внутри стильно, уютно и очень чисто. Процедура, с которой мне посоветовали начать, – 3D-диагностика кожи лица на аппарате JANUS-III.

Клиника современной технологии открылась в Пскове в 2021 году

Врач-дерматовенеролог, косметолог Кристина Воронина объяснила: универсальной формулы для поддержания здоровья кожи нет. Для каждого из пациентов порядок действий свой, особенный. Это значит, что прежде чем начать лечение, нужно провести комплексную диагностику и разработать индивидуальную программу. Как раз в этом и поможет 3D-диагностика кожи лица и сбор анамнеза.

Аппарат JANUS-III оказался лампой с датчиком, позволяющим измерить уровень увлажненности кожи. Как объяснила врач-косметолог, перед началом работы нужно убрать волосы под специальную шапочку и обязательно очистить кожу от косметики.

В клинике MEDICA Estetic есть кабинеты, посвященные уходу за телом и лицом

«Не все наши пациенты могут ходить без макияжа. Некоторые без него чувствуют себя неуверенно, другие приходят к нам в клинику после важной встречи. Это абсолютно не страшно – демакияж мы проводим без проблем. Используем только качественные итальянские средства», - поделилась Кристина Воронина.

Аппарат JANUS-III в клинике MEDICA Estetic

Три вспышки

3D-диагностика кожи лица на аппарате JANUS-III, по ощущениям, заняла не более минуты. Потребовалось приблизить лицо к лампе, закрыть глаза и дождаться трех вспышек света, последовавших одна за другой. А после – измерить сенсорным датчиком уровень влажности кожи. Никакой боли и дискомфорта. Лишь любопытство – что из этого получится?

Косметолог Кристина Воронина объяснила, что программе потребуется немного времени на то, чтобы обработать и проанализировать данные, полученные аппаратом. Оказалось, что первая из вспышек «оценила» выраженность пор и морщин; вторая сосредоточилась на пигментации и уровне залегания пигмента; наконец, третья – «определила» уровень порфирина, кожный жир и увлажненность.

Несколько минут потребовалось программе, чтобы проанализировать данные, переданные аппаратом JANUS-III

«С одной стороны, 3D-диагностика позволяет нам оценить состояние пор, глубину морщин, эластичность кожи, ее увлажненность и уровень залегания пигмента. А, с другой стороны, дать оценку общему состоянию организма. Это важно, потому что здоровье – это красота», - отметила она.

Ждать результатов диагностики кожи, действительно, потребовалось недолго. Программа оценила каждый из критериев (поры, морщины, эластичность кожи, пигментация, УФ-пигментация, тон кожи, ее текстура и носогубные складки) по 100-балльной шкале, а, помимо этого, вывела общий результат. В моем случае он оказался «средненьким» - 53 из 100.

Клиника MEDICA Estetic предлагает широкий спектр процедур

Достаточная увлажненность кожи, низкая жирность T-зоны, хорошее состояние пор, никаких проблем с углом линии подбородка и отличная эластичность кожи… Самым слабым местом оказался тон кожи. Всему виной пигментация и высыпания. Впрочем, об этой проблеме я знала – как раз из-за нее пришла к косметологу. Но вот что интересно: пигментация оказалась неравномерной. Диагностика показала, что с левой стороны проблема более серьезная, чем с правой.

Чтобы не превратиться в изюм

На каждом из критериев врач-косметолог Кристина Воронина остановилась подробно. Посоветовала подходящую именно моему типу кожи уходовую косметику, которая поможет избавиться от пигментации, призвала отказаться от скрабов с крупными частицами и, напротив, сделать ежедневное очищение лица, как минимум, двухступенчатым и подобрать для себя солнцезащитный крем с Spf не менее 50.

Косметику, которую порекомендовала врач, можно приобрести прямо в клинике

«Многие думают, что солнцезащитные крема нужны лишь летом на пляже. Это не так. Солнце практически всегда влияет на кожу. Зимой его лучи могут, например, отражаться от снега. От ультрафиолетовых лучшей кожа стареет. Взять, например, виноград – под воздействием солнца он ссыхается и превращается в изюм. Кому захочется, чтобы кожа выглядела так же? Поэтому за ней нужно ухаживать», - посоветовала специалист.

Врач клиники инновационной косметологии назвала и другие дополнительные способы улучшить состояние кожи. По ее словам, нужно выпивать в день не менее 1,5 литров чистой воды и принимать коллаген. Так как его уровень после 25 лет снижается. Кроме того, полезны для кожи витамины С, Омега-3 и D (но его можно принимать лишь после анализа крови и консультации врача).

Врач-косметолог озвучила подробные рекомендации по уходу за кожей

Индивидуальных рекомендаций оказалось много. Все их косметолог зафиксировала в моей карте, а затем распечатала и вручила мне. На повторный прием в клинику мне посоветовали прийти через месяц.

«Все результаты сегодняшней диагностики сохранятся у нас в системе. Когда вы придете повторно, выполнив все рекомендации, мы сможем сравнить, что было, а что стало», - добавила врач-косметолог Кристина Воронина, отметив, что после этого рекомендует прибегнуть к новшеству клиники – фотодинамической терапии на лампе HELEO-4 – чтобы довести кожу до идеала.

Аппарат HELEO-4 – новшество клиники MEDICA Estetic

Словом, визит в клинику MEDICA Estetic оказался продуктивным. После 3D-диагностики появилась уверенность в том, что уже к лету этого года несовершенства кожи перестанут быть моей головной болью. Коллаген и рекомендованную профессиональную сертифицированную косметику, к слову, я приобрела прямо в клинике.

Клиника современной косметологии MEDICA Estetic находится по адресу: город Псков, Советская набережная, 4

Клиника MEDICA Estetic имеет удобное месторасположение

Телефоны: +7 (8112) 50-03-03; +7 911 390-38-51.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-60-01-001062 от 06.12.2021.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Марина Иванова

Фото Вадима Боченкова